Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 06 FN 3963 plakalı tır, Bozüyük istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte iken Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak güçlükle duran tır nedeniyle BozüyükEskişehir yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından çekici yardımıyla tır yoldan kaldırılarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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