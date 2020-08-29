Bilecik’te ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı aynı kaldı

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Bilecik’te 250 gram olarak 1,5 TL’den satılan ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı aynı kaldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te faaliyet gösteren fırıncıların talebi doğrultusunda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ekmek gramajları düşürülürken, fiyat aynı kaldı. Önceden 250 gramı 1,5 TL’den satılan ekmeğin gramajı 200’e düşürülürken, fiyatı aynı kaldı. Yaşanan bu duruma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar ise, korona virüs yüzünden hammadde ve gider maliyetlerinin artması örnek gösterdiler.

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