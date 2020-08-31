Bankta otururken kalp krizi geçirdi, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te oturduğu bank üzerinde kalbi durduğu zabıta ekiplerince fark edilen Şakir Kalaycı (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı´nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde Kalaycı´nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı´yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-08-31 12:01:55



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