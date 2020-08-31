Korona virüs belediye sıçradı, 1 vaka, 15 karantina

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Bilecik’te Belediyesi çalışanları arasında bir kişide Korona virüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö. korona virüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi.

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