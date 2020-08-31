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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük'te karantina altındaki mahallede kısmi karantinaya geçildi

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikinci kez karantinaya alınan ve 14 günlük karantina süresi bugün sona eren İçköy Mahallesi'nde karantina kalkarken, yaklaşık 15 hanede ise karantinasının devam edeceği belirtildi.

Bozüyük'te karantina altındaki mahallede kısmi karantinaya geçildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikinci kez karantinaya alınan ve 14 günlük karantina süresi bugün sona eren İçköy Mahallesi'nde karantina kalkarken, yaklaşık 15 hanede ise karantinasının devam edeceği belirtildi.
Korona virüs (Covid19) ile mücadelede alınan önlemler kapsamında Bozüyük’te geçtiğimiz günlerde ikinci kez karantinaya alınan İçköy Mahallesi için 14 günlük süre bugün saat 20.00’de sona erdi. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pozitif vaka sayılarının varlığını sürdürmesi ve temaslı sayısının çokluğu göz önünde bulundurularak mahallede komple karantinanın kaldırılarak, kısmi karantinanın devam etmesine karar verildi. Mahallede pozitif vaka ve temaslı sayılarının görüldüğü yaklaşık 15 hanenin karantinasının devam edeceği belirtildi.
Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, bu akşam itibarıyla mahallede karantina süresinin sona erdiğini söyledi. Ancak mahallede henüz korona tehlikesinin geçmediğini ifade eden Ölçer, “Bu akşam saat 20.00 itibarıyla 14 günlük ikinci karantina dönemini geride bıraktık. Vatandaşlarımızın sağlığını bizler de düşünüyoruz ama bu karantina süreci mahallemiz için çok sancılı geçiyor. Mahalle sakinlerimizin çoğunluğu nakliyecilik yaparak ve inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyor. Karantina uygulandığında da evlerine ekmek getirmekte zorlanıyorlar. Mahallemizde vaka tespit edildiğinde mahalleyi komple karantinaya almak yerine vaka ve temaslıların bulunduğu konutların karantinaya alınmasını daha doğru buluyorum. Dolayısıyla vaka ve temaslı olmayan mahalle sakinlerimiz mağdur olmayacaklardır. Yeni uygulamadan mahalle sakinlerimiz adına daha memnun oldum. Yetkililerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca mahalle sakinlerimizi de bu sıkıntılı günlerde daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Lütfen kurallara uyarak eski sağlıklı günlerimize geri dönelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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