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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te yargı yılı açılış töreni

İHA

Bilecik'te 20202021 Adlı Yılı açılışı sebebi ile bir tören düzenlendi.

Bilecik'te yargı yılı açılış töreni

Bilecik'te 20202021 Adlı Yılı açılışı sebebi ile bir tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında toplanan Baro üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, öncelikle Bilecik Barosunda görev almış başkanlara ve kurul üyelerine, ülkede hukuk, meslek adına emek veren katkı sunan tüm hukuk ve yargı camiası üyelerine, vermiş oldukları katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edip hayatını kaybedenlere rahmet diledi. 20202021 Adli Yılını dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Covid19 küresel salgını koşullarında karşıladıklarını vurgulayan Aynur, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi;
"Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarına el atmalıdır. Yargıya güvenin yeniden sağlanması için, yargı siyaset üstü olmalı ve liyakat unsuru etkin kılınmalıdır. Hakim ve savcıların mesleğe alınması, atanması ve terfisi, liyakata ve objektif kriterlere dayanmalıdır. Yargının her türlü baskı ve etkiden uzak, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yargılama faaliyetinde bulunmasının koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Her yıl ifade ettiğimiz üzere maalesef yargının ağır sorunları ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Yargı yükü, uzun süren yargılamalar, adalete erişim hakkının kısıtlanması, yargıya erişimin pahalılığı gibi kronikleşen ve Covid 19 Pandemisi nedeniyle daha da ağırlaşan bu sorunların baroların görüşleri de alınarak bir an önce çözülmesi bu yıl da öncelikli talebimizdir. Yine meslek alanlarımız; sürekli kapsamı genişletilen zorunlu arabuluculuk uygulamaları, uzlaştırma, tahkim, noterlere devredilen işlerle iyice daraltılmıştır. HMK değişikliği ile de avukatsız duruşma yapılmasının önü açılarak yüzyüzelik ve doğrudan doğruyalık ilkeleri zedelenmiş ve avukat adeta yargılama faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştır. Sayısı yüzlerle ifade edilen ve neredeyse her ilde birden fazla bulunan hukuk fakültelerinden her yıl 20 bine yakın genç, mezun olarak mesleğe adım atmakta, mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır. Yetkililerden hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatların, ekonomik ve meslek sorunlarına bu yeni adli yılda mutlaka kesin çözümler getirilmesini bekliyoruz. Stajdan emekliliğe kadar sorunlar yumağı haline gelen ve yargılamanın olmazsa olmaz unsuru savunmanın tüm sorunlarının ivedililikle masaya yatırılarak sorunların çözümü gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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