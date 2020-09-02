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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınıf öğretmeninden öğrencilerine büyük sürpriz

İHA

Sınıf öğretmeninden öğrencilerine büyük sürpriz

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni Nurten Aksu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerinin evlerine çat kapı yaparak büyük sürpriz yaptı. Zil çaldığında habersiz kapıya koşan öğrencilerin çoğu öğretmenlerini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4/İ sınıfı öğretmeni Aksu, geçtiğimiz eğitim döneminin son çeyreğinde başlayan pandemi süreci nedeniyle öğrencilerinden uzak kalınca yeni dönem öncesi onlara sürpriz yapmak istedi. Sınıfındaki bütün öğrencilerin evlerine tek tek giderek kapılarını çalan Nurten Öğretmen, öğrencilerini heyecanlandırdı.
Kapı açılıp da öğretmenlerini karşılarında gören öğrenciler, önce çok şaşırdılar sonra da öğretmenlerine sarılmak istediler. Fakat süreç pandemi süreci olunca tedbirli davranarak kol selamı verdiler. Öğretmen Aksu, bütün öğrencilerinin eğitim öğretim yıllarını kutlayarak onlara kitap hediye etti.
Öğrenciler yaşanan kısa anlarda okulu, arkadaşlarını, öğretmenlerini çok özlediklerini ve okulun biran önce açılmasını istediklerini dile getirdiler. Anneler ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade edip öğretmenlerine çok teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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