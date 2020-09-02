Başkan Soydan'dan kurtuluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayımladı.

"Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de bundan tam 98 yıl önce Pazaryeri ilçemizde yazılmıştır" diye vurgulayan AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, “Ülkemizi, Pazaryeri ilçemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, “Kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan Pazaryeri ilçemizi ve ülkemizi millet şuuruyla korumak, daha kalkınmış yarınlara taşımaktır. Büyük fedakârlıklar göstererek vatanı canları pahasına savunan ve düşmana teslim etmeyen kahraman ecdadımız milletimizin bağımsız yaşama tutkusu ile varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanları sergilemişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bağımsızlığına kavuşması için kahramanca mücadele veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını bir kez daha kutluyor, tüm Pazaryerili hemşerilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

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