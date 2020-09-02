Vali Şentürk’ten Gölpazarı pazarında Covid 19 denetimi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüsle mücadele kapsamında Gölpazarı pazarında alınan Covid 19 tedbirlerini inceledi.

Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin'i makamında ziyaret eden ve görevinde başarılar dileyen Vali Bilal Şentürk daha sonra Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla açık pazara giderek alınan önlemleri yerinde inceledi.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer'inde yer aldığı denetimlerde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilal Şentürk, salgınla mücadelede en önemli hususun maske, sosyal mesafe ve temizlik olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu. Kurallara uyulması halinde virüsün etkisini azaltacağı ifade eden Vali Bilal Şentürk, 'Bu işi birlikte başaracağız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında görevliler tarafından kontrol sağlanıyor ve vatandaşlar alınan tedbirler konusunda sözlü ve broşür gibi çeşitli görsellerle bilgilendiriyor. Pazar esnafımızın alınan tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uyduğunu görüyoruz. Uymayan elbette var ama az. Arzu ediyoruz ki tüm Bilecikliler alınan tedbir ve kararlara uysun. Vatandaşımız için tüm kurum ve kuruluşlarımız görevi başında. Kurallara riayet edilmesi, tedbirlerin bilincinde olunması önemli. Bizlere destek olan pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet eden Vali Bilal Şentürk, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Bilal Şentürk, ayrıca Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesini de ziyaret etti.

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