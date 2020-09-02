İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri tebrik etti

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı yüzücüleri makamına kabul etti.

Bu yıl 32.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışmalarına katılarak 6.5 km’lik parkuru 1 saat 1 dakikada tamamlayan Bilecikli başarılı yüzücülerinden Muhammed Candar Arslan ve Hasan Lütfi Arslan’ı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

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