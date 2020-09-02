Bozüyük’te noterin adresi değişti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde adres değişikliği yapan noter yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Noter Vekili Halil Sorulmaz, iş yüklerinin artmasıyla birlikte mevcut yerlerinin fiziki olarak kendilerine yetmediği için adres değişikliğine gittiklerini söyledi. Sorulmaz, ”27 yıldır belediye işhanı 2. katında Bozüyük halkına hizmet vermekteydik. Araç tescil işlemlerinin de tarafımızca yapılmaya başlamasının ardından iş yoğunluğumuz arttı. Fiziki şartların yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşamaya başlayınca Bozüyük halkına daha iyi hizmet verebilmek adına caddeye inerek hizmeti vatandaşımızın ayağına getirdik. Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak No: 3 adresine taşındık. Özellikle pandemi sürecinde ihtiyacımız olan fiziki alan olarak daha geniş imkanlara sahip olduk. Bu değişiklik sırasında bizlere yardımcı olan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Eskişehir Noterler Odası Başkanı Mustafa Güner’e, ilçe halkımıza ve tüm destek verenlere teşekkür ediyorum.“ dedi.

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