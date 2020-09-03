Pazaryeri´ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)BİLECİK´in Pazaryeri ilçesinde Sıtkı Turan´a ait ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında ahır kullanılmaz hale gelirken, 3 küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı bağlı Beşikli Mahallesi´nde oturan Sıktı Turan´a ait ev ve ahırın bulunduğu müştemilatta çıktı. Ekmek fırınından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 70 hayvanın bulunduğu ahır tamamen yanarak kullanılmaz geldi. Çabalara rağmen alevler arasında kalan 3 küçükbaş hayvan yanarak öldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Pazaryeri Cafer ELMAS

2020-09-03 01:18:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.