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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sıcak havalara karşı uyardı

İHA

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sıcak havalara karşı uyardı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sıcak havalara karşı uyardı!
Yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre 28 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bilecik kentini de etkileyen sıcak hava dalgasının etkisini arttırarak 4 Eylül 2020 Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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