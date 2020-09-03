Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sıcak havalara karşı uyardı!

Yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre 28 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bilecik kentini de etkileyen sıcak hava dalgasının etkisini arttırarak 4 Eylül 2020 Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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