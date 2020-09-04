Deresakarı köyündeki üreticiler bilgilendirildi

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik merkez ilçeye bağlı Deresakarı köyünde domates, salatalık, patlıcan, yetiştirilen seralar ziyaret edilerek hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Yoldaş, üreticilerle görüşülerek kendilerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

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