Hastanenin açılış tarihi belli oldu

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Bilecik Devlet Hastanesi yeni binasının açılış tarihi belli oldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Hastanesi 6 Eylül 2020 pazar günü saat:09:00 itibariyle yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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