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Bilecik'te de Korona vakası artıyor Vaka azlığında ilk 5 il arasında er alan Bilecik'te, vaka sayıları 30'ları geçti Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyet göstermeyenlerin gözünü yaşına bakmayacağız" "Günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi"

İHA

Bilecik'te de Korona vakası artıyor Vaka azlığında ilk 5 il arasında er alan Bilecik'te, vaka sayıları 30'ları geçti Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyet göstermeyenlerin gözünü yaşına bakmayacağız" "Günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde vaka sayılarında değişiklik olduğunu anlatarak, "Çevremizdeki artışlara paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Vaka sayıları gün günü tutmuyor ama günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım. Şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “Covid19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gereği Bilecik'te korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin ve beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Tevfikbey Caddesi’nde korona virüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

"Bunun şakası yok"
Denetim öncesi bir açıklama yapan Vali Şentürk, korona virüsün tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Bilecik’te de yayılma eğilimi gösterdiğini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Biz bütün insanları seviyoruz ama bizim tek başımıza sevmemiz yetmiyor. Herkesin birbirini sevmesi gerekiyor. Herkesin birbirini sevmesi, birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmesi, birbirini koruması birbiri için fedakarlık etmesi anlamına geliyor. Maalesef virüs bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerde yine bir yayılma eğilimi gösteriyor, ilimizde de aynı şekilde.
Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetimizi hep beraber hayata geçirmek zorundayız. İnşallah Pazar günü yeni hastanemiz açılıyor, daha geniş tedavi imkanlarımız da var. Çok şükür ama biz oraya müşteri istemiyoruz. Mezarlıklara daha fazla insanı defin etmek istemiyoruz. İnsanın kendi iradesiyle alabileceği önlemlerle önleyebileceği bir kısım zararların önlenmesi lazım. Yapılamıyorsa burada bir ihmal var demektir. Buradaki bireysel ihmal bütün topluma büyük bir sorun olarak ulaşabiliyor. Bütün kurumlardaki arkadaşlarımızın hepsine öncelikli görev olarak bu işi verdik. Kurumların kendi bünyesi içerisinde yürüttükleri çalışmaların yanında asıl şimdi biz pandemi ve koronavirüsle mücadele noktasındaki hassasiyeti tam anlamıyla ilimizde hakim kılmak istiyoruz. Tekrar oluyor, olacak ama lütfen bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini istiyoruz. Düğünlerde, kahvehanelerde, toplu taşıma araçlarında toplu bulunan ortamlarda özellikle bu hassasiyetin ciddi bir şekilde yaşatılması gerekiyor. Bunun şakası yok."

"Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyet göstermeyenlerin gözünü yaşına bakmayacağız"
Vali Şentürk açıklamasının devamında, "Ölen insanlarımız var, virüsle şuan da mücadele eden çok zor şartlarda olan insanlar var. İster miyiz bizden birisi olsun, tanıdığımız bir insan olsun. Bu kadar mı gevşek olacağız, yok böyle bir şey. Bugün il ve ilçelerimizin tamamında tüm birimlerimiz tarafından etkin bir saha denetimi yapacağız. Bu denetimlerimizde ki birinci olayımız belirttiğimiz gibi farkındalığı ve hassasiyeti olması gereken kurallara uymamız noktasındaki toplumsal kabulü yükseltme birinci önceliğimiz. Devamında da arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar özellikle pozitif vakalar, evde takibi yapılanlar ve temaslı vakalar var birde biliyorsunuz. Yani kişinin pozitif vakayla temaslı olduğu kesinleşmiş çıkıyor düğüne gidiyor olmaz. Bunların en ağır şekilde cezalandırılacağının da bilinmesini istiyoruz. Bunca uyarılara rağmen halen hassassiyeti göstermeyen ve bu çalışmaları sabote eden, toplum sağlığını riske eden insanların gözünün yaşına bakmayacağız. Uyarımız, para cezamız iş yeriyse iş yeri kapatma cezasına, adli işlem yapılması noktasına kadar gidecek çalışmalar var. Basınımız bu konuda hassasiyete büyük katkı sağlıyor ama bunu daha büyük kuvvetle yapmamız lazım. Kenarda köşede durup hiçbir şey bilmeyerek boş verirsek bunun faturası topluma yansıyabilir. Bugün burada yığılma yapmadan ekiplerimizi farklı noktalara dağıttık. Bizde kendimize belirlediğimiz güzergâh olmak üzere bizde umuma açık yerler ve iş yerlerini, insanlarımızı hem denetim hem de bilinçlendirme ile farkındalığı arttırma noktasında kararlı bir çalışma yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi"
Vali Şentürk son olarak kent genelindeki vaka sayıları hakkında bilgi vererek, "Vakaların güncelliği değişiklik arz ediyor. Bir rakam ortaya koymamızın çok anlamlı olmadığını değerlendiriyoruz. Global rakamları sağlık bakanlığımız açıklıyor ama biz şunu bilelim ilimizdeki ve çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Değişkenlik arz ediyor gün günü tutmuyo,r ama vakalarımız günlük 20 ve 30 lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım Şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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