Bozüyük’te hayvan hırsızlığı Ahırdaki 39 küçükbaş hayvan çalındı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Köyü Su Geçidi mevkisindeki ahırda bulunan Mustafa Bayraktar’a ait 39 adet küçükbaş hayvanın sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce çalındığı kaydedildi. Sabah ahıra gittiğinde hayvanlarının yerinde olmadığını gören hayvan sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekiplerin köye gelerek incelemelerde bulundukları ve hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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