Başkan Tekin'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

"Önce Vatan demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz" diye belirten Başkan Tekin, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.

“98 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk’ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Kurtuluş tarihimiz, şaha kalkan bir milletin bağımsızlığı uğrunda, vermiş olduğu takdire şayan bir mücadeleyle canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleriyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bağımsızlığına kavuşması için kahramanca mücadele veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını bir kez daha kutluyor, tüm Pazaryerili hemşerilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”

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