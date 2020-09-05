Vali Şentürk’ ten Rektör Beydemir’ e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’ i makamında ziyaret etti. Vali Şentürk ve Rektör Beydemir, gerçekleşen ziyarette bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.