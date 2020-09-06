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Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: “Bilecik Kurtuluş Savaşı'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’ "Tarihimizden aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’

İHA

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: “Bilecik Kurtuluş Savaşı'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’ "Tarihimizden aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, protokolün katıldığı programla kutlandı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, salonun korona virüs nedeniyle 3’de 2’lik kısmının boş olduğu görüldü.

“Bilecik Kurtuluş Savaşı'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’
Belediye Başkanı Semih Şahin, salgınla mücadelede kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Tam 98 yıl önce bugün, ulusal egemenliğimiz için 26 Ağustos’ta Büyük Taaruz’u başlatarak düşman ordusunu önüne katarak süren Türk ordusu Bilecik’e girmişti. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz, milletimizin ve büyük özverisi ve fedakarlığı, ordumuzun kahramanlıkları sayesinde zaferle sonuçlandı. Ardından gelen süpürme harekatıyla düşman Bilecik’ten ve diğer Batı Anadolu şehirlerinden atıldı. Bu askeri harekat, esarete mahkum edilmek istenen milletimizin kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştuğu bir siyasi hamle ile sürdürüldü ve 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla, yani halk idaresinin kurulmasıyla sonlandı.”

"Tarihimizden aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’
"Tarihimizde aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullanan Başkan Şahin, ‘’Kurtuluş Savaşı sırasında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla omuz omuza veren, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan bir halkın torunları olarak bugün bu topraklarda yaşıyorsak, bu işgale son veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Bildiğiniz gibi Bilecik, Milli Mücadele döneminde çok büyük rolleri üstlenmesinin yanı sıra, 5 Aralık 1920 tarihli Bilecik Mülakatı’nda çıkılan yolun bir sonucu olarak Sevr Antlaşması’nın yırtıldığı ve ülkemizin kaderinin değiştiği yerdir. İşte geçmişimizden ve tarihimizden aldığımız bu güç, bu ruh bizlerin bugün geleceğe doğru emin adımlarla yürümemize imkan sağlıyor. Bu özel günde, başta Türkiye’nin bağımsızlığının ve Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların fikir ve eylemlerinden aldığımız güçle yarınlarımızı çok güçlü bir şekilde inşa edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 98 yıl önce topla tüfekle, canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün bilimde, teknolojide ve kültürde vermeye devam edecek, omuz omuza vererek, dayanışma ve ortaklaşma ile şehrimizi ve ülkemizi daha da ileriye götüreceğiz. Fikri ve vicdanı hür nesiller için ve geleceğimizi bu doğrultuda inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin’in ‘’Milli Mücadelede Bilecik’in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu’’ konulu konferansı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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