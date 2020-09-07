Başkan Şahin, Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin, Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı

İHA

Başkan Şahin, Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı.
Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni birçok platformda en iyi şekilde temsil eden Başkan Şahin, gerçekleştirilen yayında belediyenin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Şahin, belediye başkanlığı döneminde hedefleri hakkında bilgi vererek,"İnsanımızın yüzünde gülümsemeyi artırmak, Bilecik’i üniversite şehri yapmak, Bilecik’i tarihine ve kimliğine yakışır bir kent yapmak, vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği yeni mekanları şehrimize kazandırmak, Bilecik’te milli bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamak, bilecik’in yeşillik oranını daha da artıracak projelere imza atmak, Bilecik’in altyapısını Avrupa standartlarının üstüne çıkarmak, sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini sergilemek" dedi.

Yağmur suyu altyapı çalışmaları
Başkan Şahin, projeleri hakkında bilgi vererek, "Bilecik Belediyesi olarak 15 yıldır sağlıklı bir şekilde yapılamayan ve yılda en az 3 veya 4 kez, aşırı yağışlar sonucu esnaf ve vatandaşlarımızın mağdur olduğu sel ve taşkınları önlemek amacıyla büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. Şehir merkezindeki büyük ana arterler ile ara harterlerde kapsamlı bir çalışma ile sel baskınlarının olumsuzluklarını en aza indireceğiz" dedi.

"Şu ana kadar 510 bin maskeyi ücretsiz olarak halkımıza ulaştırdık"
Başkan Şahin, pandemi sürecinin değerlendirerek, "Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın salgından en iyi şekilde korunmaları amacıyla yapılan hizmetler yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bu anlamda Bilecik Belediyesi olarak, hayırsever insanlarımızın da katkıları ile 823 ailemize gıda paketi yardımında bulunurken, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunduk. Ramazan ayında 137 adreste 340 kişiye iftar yemeği dağıttık. 52 adresteki 138 çocuğumuzu bayramlık hediyesi ile sevindirdik. 100’e yakın çocuğumuzu giysi, mont ve oyuncaklar ile buluşturduk. Hoş geldin Bebek projesi kapsamında yeni doğan bebekler için bebek çantaları ve bebek bezi hediye ettik" dedi.

"Güzel market dayanışma mağazası ile ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"
Bilecik Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğinin sergilendiği çalışma ise Güzel Market Dayanışma Mağazası olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Kültür Kongre Merkezinde açılışı yapılan markete, ilimizdeki hayırseverlerin getirdiği oyuncak, giysi, mutfak eşyaları ve mobilyalar, ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuyoruz. Yine Bilecik Belediyesi katkılarıyla, Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan Üretici Kadınlar Pazarı’nda ev kadınlarımız, yaptıkları el emeği göz nuru eserleri, her Cuma günü Kent Konseyi önünde yer alan sokakta satışa sunarak, aile ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

"Bilecik Belediyesi pandemi dönemindeki hizmetler ile sayılı belediyeler arasına girdi"
Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin olarak 13 Mart 2020 tarihi itibariyle başladığımız salgınla mücadele çalışmaları kapsamında sayılı belediiyeler arasına geldiğini belirtti. Şahin, "Şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, cezaevi, Tugay Komutanlığı, huzurevi, Aile Sağlığı Merkezleri, camiler, dinlenme ve park alanları, cafe ve kahvehaneler alışveriş merkezleri, site ve bahçeleri, askeri lojman ve yerleşkeler, okul sınıf ve bahçeleri ile belediyeye ait bütün tesisler ile salgın belirtisi çıkan bütün apartmanlar dezenfekte edildi. Şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, Aile Çay Bahçesi, banka ATM noktaları, başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 vaka sonrası köy karantinaya alındı Virüs düzenlenen bir düğün sonrası yayıldı
YEREL HABERLER 13 vaka sonrası köy karantinaya alındı Virüs ...
300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip"
YEREL HABERLER 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi ...
Yakalanacaklarını anlayınca hayvanları geri getirdiler
YEREL HABERLER Yakalanacaklarını anlayınca hayvanları geri ...
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e ...
76 yaşında 50’inci çeşmesini yaptı Bilecik çevresinde çeşme yaptırmak isteyen Mehmet amcayı buluyor Mehmet Başol; “Hedefim 100 çeşme yapabilmek”
YEREL HABERLER 76 yaşında 50’inci çeşmesini yaptı Bilecik çevresinde ...
Tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Tedbirlere uymayan 48 kişiye ceza kesildi
Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: “Bilecik Kurtuluş Savaşı'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’ "Tarihimizden aldığımız güçle emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz’’
YEREL HABERLER Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ...
Atatürk Duvarı'nın açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Atatürk Duvarı'nın açılışı gerçekleştirildi
Bozüyük'te ev yangını
YEREL HABERLER Bozüyük'te ev yangını
AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Kahraman oldu
YEREL HABERLER AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Kahraman oldu
Bilecik Devlet Hastanesinin ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL HABERLER Bilecik Devlet Hastanesinin ilk bebeği dünyaya geldi
Bilecik’te fayans yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Bilecik’te fayans yüklü tır devrildi
Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı ...
Vali Şentürk’ ten Rektör Beydemir’ e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şentürk’ ten Rektör Beydemir’ e ziyaret
Şehiriçi dolmuş ücretlerinde sağlık çalışanlarına indirim
YEREL HABERLER Şehiriçi dolmuş ücretlerinde sağlık çalışanlarına ...
Başkan Tekin'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
Bilecik’te Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Bilecik’te Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X