Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bu yıl seyreltilmiş programla kutlanacak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek olan 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Her yıl geleneksel olarak eylülde Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı törenlerin, yoğun olmayan bir programla gerçekleştirilmesine karar verildi. Vali Bilal Şentürk başkanlığında Söğüt'te 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Şentürk, sosyal mesafe kurallarına uyularak, şenliklerin kutlanacağını ifade etti.

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