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Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bu yıl seyreltilmiş programla kutlanacak

İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek olan 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bu yıl seyreltilmiş programla kutlanacak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek olan 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.
Her yıl geleneksel olarak eylülde Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı törenlerin, yoğun olmayan bir programla gerçekleştirilmesine karar verildi. Vali Bilal Şentürk başkanlığında Söğüt'te 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Şentürk, sosyal mesafe kurallarına uyularak, şenliklerin kutlanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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