Bilecik'in gururu oldu U-20 Atletizm Şampiyonasında 3'üncü oldu

Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, U20 Atletizm Şampiyonasında 3'üncü olarak, Bilecik'in gururu oldu.
İstanbul’da gerçekleştirilen U20 Atletizm Şampiyonasında, üç adım atlamada 12.16’lık derecesi ile üçüncü olan başarılı sporcu Hayriye Nur Arı ve antrenörü Mert Moralı ilk tebrik geldi. Alınan başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyonada 12.16’lık derecesi ile üçüncü olan milli atlet Hayriye Nur Arı ve antrenörü Mert Moralı’yı telefonla arayarak tebrik etti.
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