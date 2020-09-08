Dodurga Halk Kültürü Ansiklopedisi yayımlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin tarihi ve kültürel değerlerini içeren Halk Kültürü Ansiklopedisi yayımlandı.

Dodurgalı akademisyen Ahmet Özen tarafından kaleme alınan eserin basımı Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’nın katkılarıyla gerçekleştirildi. Akademisyen Ahmet Özen, 2014 yılından bu yana üzerinde çalıştığı eserle ilgili, “Dodurga Halk Kültürü Ansiklopedisi içeriğinde beldemizin iklimi, coğrafi yapısı, konumu, kuruluşu ve adının kökeni yer alıyor. Çanakkale Deniz savaşında şehit düşen Dodurgalı askerlerin isimleri bulunuyor. Beldemizin sosyo ekonomik yapısının yanı sıra geçmişten günümüze görev yapmış Belediye Başkanlarımıza da yer verdik. Dodurga Halk Kültüründe bulunan bayram gelenekleri, hac ve umre adetleri, asker uğurlamaları ve insan hayatının en önemli üç evresi olan 'doğum, evlenme, ölüm' evresi gelenekleriyle geçmişimize ışık tutmaya çalıştık. Beldemize özgü ninniler, atasözleri, deyimler, sülale lakapları, Dodurga şivesinden başlıca kelimeler, halk dilinde ayların isimleri kitabımıza ayrı bir renk kattı. Bulut baba efsanesi, Dodurga türküleri, çocuk oyunları, belde de bulunan tekke ve türbeler, inanç pratikleri, camilerimiz, belediyenin yapı durumu, Dodurga ilk ve orta öğretim okulu, beldede bulunan resmi kurumlar gibi beldenin birçok özelliğini içinde barındıran nitelikli bir kitap olarak dikkat çekiyor. Kitabın hazırlanması ve baskı aşamasına gelene kadar olan süreçte Dodurga halkımıza ve kitaba kaynaklık eden bütün büyüklerime çok teşekkür ederim. Ahmet Hakan Tunçyıldız ve ekibine Tunç yayıncılığa çok teşekkür ederim. Bu yolda bana her zaman yol gösteren ve bu kitabı yazmamdaki en büyük örnek ve feyz aldığım Servet Yaşar hocama saygılarımı iletiyorum. Ayrıca kitabımın basımı noktasında desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Selim Tuna’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

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