Jandarma maske takmayan sürücüleri uyardı ama kendi takmadı Ehliyetsiz araç kullanan 2 sürücüye 7 bin 200 lira cezai işlem uygulandı

Bilecik'te jandarma ekipleri, maske takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 sürücüye 7 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. Ceza yiyen sürücüler jandarmanın maskesiz olmasına tepki gösterdi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dereköy de uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde V.D. ve G.D. adlı sürücülere ehliyetsiz araç kullandığı için 7 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Kesilen cezalar sırasında maske takmayan jandarma ekipleri vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, ceza yiyen sürücüler jandarmanın maskesiz olmasına tepki gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.