Bilecik'te CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 97'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te bir kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki programa, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

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