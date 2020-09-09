Dursun Fakih Türbesi mevkinde yol çalışmaları devam ediyor

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Bilecik İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapımı devam eden köy yoluna plentmiks ve bütümlü sıcak serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde bulunan Dursun Fakih Türbesi mevkinde geçen aylarda dolgu oturmalarından kaynaklı alt yapı güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan bu yollara İl Özel İdare ekiplerince plentmiks ve bütümlü sıcak karışım serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı.

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