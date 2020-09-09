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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursun Fakih Türbesi mevkinde yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Dursun Fakih Türbesi mevkinde yol çalışmaları devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapımı devam eden köy yoluna plentmiks ve bütümlü sıcak serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde bulunan Dursun Fakih Türbesi mevkinde geçen aylarda dolgu oturmalarından kaynaklı alt yapı güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan bu yollara İl Özel İdare ekiplerince plentmiks ve bütümlü sıcak karışım serimi çalışmaları yapılarak yol bütünlüğü sağlandı.

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