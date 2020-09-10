Ertuğrul Gazi´yi Anma ve Yörük Şenlikleri pandemi nedeniyle dar kapsamlı



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Valisi Bilal Şentürk, bu yıl 739´uncusu yapılacak olan Ertuğrul Gazi´yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin pandemi nedeniyle dar kapsamlı yapılacağını ifade ederek, "Bu yıl vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemi ile mücadelede belli bir başarıya kavuştuktan sonra çok daha geniş katılımlı kutlayacağız" dedi.

Osmanlı Devleti kurucusu Ertuğrul Gazi´yi Anma ve Yörük Şenlikleri´nin 739'uncusu pazar günü Söğüt ilçesinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda 80 bin kadar misafiri ağırlayan şenliklerin bu yıl pandemi nedeniyle dar kapsamlı yapılacağını açıklayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, programa sadece il protokolünün katılacağını söyledi. Vali Şentürk, "739'uncu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne bu yıl vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemi ile mücadelede belli bir başarıya kavuştuktan sonra çok daha geniş katılımlı kutlayacağız. O yönde hazırlık yapıyoruz. Söğüt'ü geleceğe taşımak adına Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak tarihi önemine uygun olarak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için farklı projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

'GELECEK YIL İNŞALLAH BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ'

Şenliklerin bu yıl sadece bir anma şeklinde yapılacağını kaydeden Vali Şentürk, "O yönüyle gelemeyen, davet edemediğimiz tüm Yörük kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza biraz mahcubuz. Bunun temel sebebi maske, mesafe, temizlik ve pandemi ile mücadele noktasında aldığımız tedbirlerdir. O yönüyle bu hafta Söğüt şenliklerinde biz, misafirlerimizi uzaktan selamlayacağız ama onları buraya davet edemeyeceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah daha büyük coşkuyla hep beraber Ertuğrul Gazi'yi anacağız ve şenliklerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

Geçen yılki programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılmıştı.

DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-09-10 16:50:50



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