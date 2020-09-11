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Yarasalar kahveyi bastı Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı; "Gece kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık"

İHA

Yarasalar kahveyi bastı Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı; "Gece kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık"

Bilecik'te yönünü şaşıran 4 yarasa bir kahvenin açık olan camından içeri girdi. Yarasalardan üçü girdiği camdan dışarı çıkarken, biri kahvedekileri hayli uğraştırdıktan sonra yakalanıp doğaya salındı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde bulunan köy kahvesinde dün gece açık olan camdan içeri adet yarasa girdi. Yarasalardan üçü girdiği camdan dışarı çıkarken, biri tanesi kahvenin içinde yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından yorgun düşerek, yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.
"Kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık"
Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı, yorgun düşen yarasayı bir kutu vasıtasıyla doğaya saldığını anlatarak, "Gördüğünüz gibi kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık. Üç tanesi geldiği pencereden dışarı çıkarken bir tanesi çıkmamak için çok direndi. İçeride uçan yarasa yorgun düşerken, yere düştü. Uzun uğraşlar sonrası biz bunu karton kutu yardımı ile yakaladık ve güvenli bir şekilde götürerek doğaya saldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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