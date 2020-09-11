Kontrolden çıkan kamyonet reklam panolarına çarptı, 1 yaralı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonetin reklam panolarına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet D. idaresindeki 34 DAZ 217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ana yol üzerindeki reklam panolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralanırken reklam panoları ve araçta maddi hasar meydana geldi.Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.