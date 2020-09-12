Pazaryeri ile Üsküdar Belediyesi kardeş oldular

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Pazaryeri Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi kardeş belediye oldular.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı. Gündemim tek maddesi olan Üsküdar Belediyesi ile kardeş belediye olunması maddesi görüşüldü ve oy birliği kabul edildi.

Öte yandan meclis toplantısına AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli de katıldı.

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