AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tel liste halinde giren mevcut başkan İsmail Soydan güven tazeledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İçişleri Komisyon Üyesi ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Marmara koordinatörü Berk Mersinli, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, siyasi parti temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.



"AK Parti iktidarı dönemimizde yapmış olduğumuz hastanelerimiz ile gerçekten çok başarılı bir süreci yönetiyoruz"

Kongrede açılış konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, "Covid19 nedeni ile ülkemiz zor zamanlar geçirdiği ve geçirmeye devam ediyor. Bu günlerde kongrelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye biliyorsunuz bu konuda dünyaya örnek. Ülkemizin 81 ilinde kurmuş olduğumuz sağlık ordumuz, AK Parti iktidarı dönemimizde yapmış olduğumuz hastanelerimiz ile gerçekten çok başarılı bir süreci yönetiyoruz. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımız desteği ile başarılı bir şekilde bu zor günleri geride bırakacağız. Ülkemizde ve dünyada Covid19 nedeni ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Bu gün gerçekleşen Pazaryeri ilçemizdeki AK Parti 7. Olağan Kongremizin ilçemize ve AK Partimize hayırlar getirmesini diyor ve yeni ilçe yönetimimize başarılar diliyorum” dedi.



"Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 hedeflerine durmadan dinlenmeden, mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz"

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan yaptığı konuşmada, “2 yıl önce başladığım AK Parti İlçe Başkanlığı görevine teşkilatımızla birlikte haktan, hukuktan, adaletten ayrılmadan görevimizi en iyi şekilde yapmak için canla başla çalıştık. Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 hedeflerine AK Parti Pazaryeri Teşkilatı olarak durmadan dinlenmeden, mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan önceki dönemlerde görev almış ilçe başkanlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. 2 yıl sonra beni ve teşkilatımı AK Parti İlçe Başkanlığı için tekrar aday gösteren, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, İl Başkanımız Fikret Karabıyık’a, Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kongremizin öncelikle ilçemize ve tüm teşkilatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor” dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak yeni yönetime başarılar diledi.

Delegelerin ve Parti üyelerinin yüksek katılımın sağladığı ilçe kongresine seçime tel liste halinde giren mevcut başkan İsmail Soydan güven tazeledi.

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