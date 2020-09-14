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Cafer ELMAS/BİLECİK ,(DHA)BİLECİK'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bilecik-Bozüyük yolu Demirköy kavşağında meydana geldi. Bozüyük ilçesine giden Hakan E. yönetimindeki 34 JN 5852 plakalı TIR, Demirköy kavşağında dönüş yapan Eren Ö.'nün kullandığı 06 BZ 6400 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Eren Ö., Yaren Ö., Badegül Ö., Leyla Ç. ve İsmail Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-09-14 19:06:20



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