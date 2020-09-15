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Bilecik'te her yıl Eylül ayında kutlanan İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik tarafından Atatürk Anıt'ına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara İl Müdürü Çelik'in yanı sıra il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul kurum müdürleri katıldı.

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