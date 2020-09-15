Rektör Beydemir’in Ahilik Haftası mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, "Kardeşlik anlamına gelen Ahilik; milletimizin birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hasletlerini kurumsallaştıran önemli bir unsurdur" dedi.

Rektör Beydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeşlik anlamına gelen Ahilik; milletimizin birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hasletlerini kurumsallaştıran önemli bir unsurdur. Temelleri 13'üncü yüzyılda Ahi Evran Veli tarafından atılan ahilik, zenginfakir ayrımı yapmaksızın çalışmanın, üretmenin ve alın teri ile kazanmanın ahlaki ölçülerini belirleyen büyük bir erdemdir. Asırlar öncesinde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda oluşan ahilik, günümüzde de güncelliğini ve işlevselliğini muhafaza edebilmektedir. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kardeşlik ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde zorlukları aşmanın en önemli anahtarı olan ahilik toplumsal barışın anahtarı olacaktır. Bu duygularla başta ilimizdeki esnaf ve sanatkarların olmak üzere tüm ulusumuzun 1420 Eylül Ahilik Haftası’nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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