Birlikte başlayıp birlikte bıraktılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 38 yıl önce mesleğe birlikte başlayan müezzin kayyımlar emeklilik kararını da birlikte verdiler.

İlçenin tanınmış ve sevilen din görevlilerinden müezzin kayyımlar Ziyaettin Ünal ve Haşim Zencir, 1982 yılında İlçe Müftülüğünde birlikte göreve başladılar. Ziyaettin Ünal, Merkez Kasımpaşa Camii ve Ulu Cami’de uzun yıllar başarıyla görev yaptı. Haşim Zencir ise Soğukpınar Camii ve Gazozcu Camii’nde görev yaptı. Göreve birlikte başlayan iki arkadaş aradan geçen 38 yıl 5 ay gibi uzun yıllar sonrasında da emeklilik kararını birlikte verdiler. Geçtiğimiz gün İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda meslektaşları ve İlçe Müftüsü ile vedalaşan ikili duygu dolu anlar yaşadılar. İlçe Müftüsü Mustafa Topal, her iki müezzin kayyıma da vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti. Bundan sonraki yaşantılarını da sağlık ve huzur içinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Arkadaşları ile vedalaşarak helallik isteyen din görevlileri görevlerinden ayrılarak emeklilik hayatlarının yolunu tuttular.

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