Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen tören ile İlköğretim Haftası kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıt'ına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci'nin yanı sıra il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul kurum müdürleri katıldı.

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