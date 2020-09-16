Bilim ve Sanat Merkezi’nde sona gelindi

Bilecik’te Hürriyet Mahallesi’ne yapılan Bilim ve Sanat Merkezi’nde inşaat çalışmalarında sona gelinirken, taşınma işlemi başlanıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, inşaat çalışması biten ve taşınma işlemleri devam eden Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’e, Şube Müdürü Ali Güder ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Arık eşlik etti. Yapılan ziyaret sonrası İl Müdürü Çelik, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Arık'tan okul hakkında bilgi aldı.

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