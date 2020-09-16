8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.



Alınan bilgilere göre, cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan ismi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeyen 8 yaşındaki çocuk için ileri tedavi amacıyla ambulans helikopter sevk edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter yeni Bilecik Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaparken, 8 yaşındaki çocuğun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.