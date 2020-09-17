Gözünden yaralanan çocuk, helikopter ambulansla Bursa´ya sevk edildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te düşerek gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, acıl müdahale yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı´nın helikopter ambulansıyla Bursa´ya sevk edildi.
Bilecik´te ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk, gözlükleriyle yere düştü. Cam kırıklarının gözüne batmasıyla yaralanan çocuk yeni hizmete giren Bilecik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan çocuğun, ileri tedavi amacıyla Bursa´daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığı´na ait helikopter ambulans Bilecik Devlet Hastanesi´ne iniş yaparak 8 yaşındaki çocuğu aldıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-09-17 00:09:04
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