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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim’e kadar sürüyor

İHA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan "İkinci Üniversite" programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ekim tarihine kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.

İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim’e kadar sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ekim tarihine kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.
İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabiliyor.
Konu hakkında Bilecik Açık Öğretim Bürosundan yapılan açıklamada, "Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 'Anadolum eKampüs' öğrenme yönetim sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile ekampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci Üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor.İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere ikinciuniversite.anadolu.edu.tr web adresinden erişilebilir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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