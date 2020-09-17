O ilçeyi yılanlar bastı Pazaryeri’nde bir aracın ezdiği 2,5 metrelik yılan hayretler içerisinde bıraktı

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Bilecik'te son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan yılanlar vatandaşları endişelendiriyor.

Pazaryeri ilçesinde son haftalar artan yılan vak'aları vatandaşları tedirgin ederken, yakalan veya ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. İlçeye merkezi Dereboğaz Mahallesinde Kemal Gümüş tarafından sokakta bir araç tarafından ezilmiş halde ölü bulunan yılanın boyu ise görenleri şaşkına çevirdi. 2,5 metre boyundaki yılan ilçe halkının merak konusu olurken, geçtiğimiz haftada ilçe merkezinde yarı baygın bir şekilde boyu 2 metreyi bulan başka bir yılan da yakalanmıştı.

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