Eğitim Bir-Sen'den Başkan Soydan'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eğitim BirSen Bilecik Şube Başkanlığı tarafından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Eğitim BirSen Bilecik Şube Başkan Ahmet Selöz ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen İsmail Soydan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Soydan, yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarete sendikanın Pazaryeri İlçe Başkanı İslam Özkul ve üyeler de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.