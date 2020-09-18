İl Başkanı Karabıyık, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 140'ıncısı gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

İl Başkanı Karabıyık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans sitemiyle gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya 81 il başkanı katılırken, il başkanlarına kadın ve gençlik kolları başkanları eşlik etti.

Öte yandan toplantıya, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz da katıldı.

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