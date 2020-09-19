Rektör Beydemir uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklama yaptı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur" "Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencilerine seslenerek, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz" dedi.

Rektör Beydemir yaptığı açıklamada, "Covid19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artırarak devam etmektedir. Bu durum hayatımızın olağan akışını olumsuz etkilemekte ve bizleri her geçen gün yeni kararlar almaya sevk etmektedir. Henüz salgının ilk günlerinde üniversite yönetimimizin almış olduğu kararla uzaktan eğitime geçerek 20192020 eğitim yılı bahar dönemini bu şekilde tamamladık. Alınan tedbirler çerçevesinde yaz okulu eğitimimizi de uzaktan eğitim uygulaması ile başarılı bir şekilde tamamladık. Üniversitemizde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmaları, sosyal mesafe prensipli derslikler, açık ve erişilebilir imkanlarımız yüz yüze eğitim için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın yalnızca bir kısmı olmasına rağmen, son günlerde artan yeni vaka sayıları 20202021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirmiştir. Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz. Uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde üniversitemiz web sitesinden yapılacak olup, süreçle alakalı tüm soru ve sorunlarınızı iletişim kanallarımızın tamamından bizlere iletebilirsiniz. Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken, sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

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