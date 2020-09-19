Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Biosun Bilecik Katı Atık Yönetimi Tesisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Başkan Yaman, buluştuğu tesis yetkilileri ile Bilecik'in bütün atıklarını toplama, taşıma ve bertaraf etme işlemlerini detaylı bir şekilde görüştü. Kendilerine bir yol haritası belirlediklerini anlatan Başkan Yaman, toplantıya katılanlara teşekkürler etti.

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