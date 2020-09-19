Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Edebali Ortaokulunda bulunan EBA destek odasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda oluşturulan EBA Destek Noktaları geçtiğimiz günlerde Bilecik'te de açıldı. Bilecik'te Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçeleri ile birlikte il genelindeki tüm okullardaki öğrencilerin hizmetine sunulan EBA destek odalarına ilginin yoğun olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Edebali Ortaokulunda EBA destek odasını inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti.

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