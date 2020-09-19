Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zamanlı zamansız su kesintileri vatandaşı bezdirdi. Kesintilerin yanında su basıncının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle birçok evde suyla çalışan elektrikli ev aletleri ise bozulma aşamasına geldi.

Son günlerde özellikle Yeşilkent Mahallesi, Yeni Mahalle ve 4 Eylül’ün yüksek kesimlerinde yaşanan zamansız su kesintileri vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Kesintiler nedeniyle isyan eden vatandaşlar belediye yönetimine tepkili. Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Zamanlı zamansız su kesintileri nedeniyle zor anlar yaşıyoruz. Kesintilerin ardından sular gelse de su basıncının düşük olmasından dolayı ne kombiler, ne de çamaşır ve bulaşık makineleri doğru düzgün çalışıyor. Yarın öbür gün makinelerimiz bozulduğunda masraflarını kim karşılayacak. Eskiden en azından hangi mahallede hangi saatler arasında kesinti yaşanacağı yönünde duyuru ve ilanlar yapılıyordu. Şimdi hiçbir şeyden haberimiz olmadan sadece suyun kesilmiş olduğunu görüyoruz. Seçim zamanında bedava su vaatlerine rağmen geçmiş dönemlerin aksine hem fazla su faturası ödüyor, hem de doğru düzgün su kullanamıyoruz. Açıkçası paramızla rezil oluyoruz. Belediye yetkililerinin artık bu soruna bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Biz ücretsiz su değil fazlasıyla bedelini ödediğimiz asgari insanlık ihtiyacı olan su hizmetinin doğru düzgün verilmesini istiyoruz" diyerek belediye yönetimini göreve davet etti.

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