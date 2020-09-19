Osmaneli'de Gaziler Günü töreni

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Bekir Abay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kur'anı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Sadık Eranbaş'ın yapmış olduğu duayla program sona erdi.

Törene Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.

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