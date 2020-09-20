ATV’nin devrilmesi ile altında kalan sürücü ağır yaralandı

Bilecik'te kullandığı ATV’nin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Sağlık Sokak'ta ATV ile seyir halindeki Sadegül S., Meşelik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada aracın devrilmesi ile altında kalarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.